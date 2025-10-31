KADEM 9. dönem ödülleri sahiplerini buldu! Kadın girişimcilere 1,5 milyon tl’lik destek

31 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 31.10.2025 19:08
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından yürütülen “İnovasyonda Kadın Programı” kapsamında bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ödül töreni, İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini desteklemeyi amaçlayan programda, jüri değerlendirmesi sonucunda altı proje toplam 1 milyon 500 bin liralık ödülün sahibi oldu.
