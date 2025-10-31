Kartalkaya yangın faciası davasında karar? Verilen cezalar ne anlama geliyor?

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dahil 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara yangında can veren 44 kişi için ayrıca müebbet hapis cezası da verildi. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı. Cezalar ne anlama geliyor? Avukat Eyüphan Korkmaz ve avukat Engin Akın A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

