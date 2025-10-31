31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kartalkaya yangın faciası davasında karar? Verilen cezalar ne anlama geliyor?
Kartalkaya yangın faciası davasında karar? Verilen cezalar ne anlama geliyor?

Kartalkaya yangın faciası davasında karar? Verilen cezalar ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 16:08
Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dahil 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara yangında can veren 44 kişi için ayrıca müebbet hapis cezası da verildi. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı. Cezalar ne anlama geliyor? Avukat Eyüphan Korkmaz ve avukat Engin Akın A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya yangın faciası davasında karar? Verilen cezalar ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan’dan uluslararası basına sert eleştiri!
Başkan Erdoğan’dan uluslararası basına sert eleştiri!
İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
"İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir”
İnsanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyecek!
"İnsanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyecek!"
Başkan Erdoğan’dan batılı devletlere masum İsrail tepkisi
Başkan Erdoğan'dan batılı devletlere "masum İsrail" tepkisi
Verilen cezalar ne anlama geliyor?
Verilen cezalar ne anlama geliyor?
Kartalkaya’daki otel yangını faciasında cezalar belli oldu
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında cezalar belli oldu
Dendias: Türk ordusunun 1 milyon İHA’sı var
Dendias: Türk ordusunun 1 milyon İHA'sı var
Çöken binada hangi ihmaller vardı?
Çöken binada hangi ihmaller vardı?
Türkiye yüzyılında demokratik ve katılımcı anayasa hedefimiz
"Türkiye yüzyılında demokratik ve katılımcı anayasa hedefimiz"
Yükselen sıcaklık her dakika bir can alıyor!
"Yükselen sıcaklık" her dakika bir can alıyor!
Savaşların en acımasız silahı: Açlık!
Savaşların en acımasız silahı: Açlık!
Akran zorbalığı neden arttı?
Akran zorbalığı neden arttı?
Daha Fazla Video Göster