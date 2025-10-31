31 Ekim 2025, Cuma
Başkan Erdoğan: İnsanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyecek!
Başkan Erdoğan, TRT World Forum 2025’te yaptığı açıklamada, “Çoğu zaman sorunlar da, çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde, yerkürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor. Türkiye olarak, insanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple ‘Dünya beşten büyüktür’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.