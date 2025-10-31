Başkan Erdoğan: İnsanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyecek!

31 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 31.10.2025 16:11
Başkan Erdoğan, TRT World Forum 2025’te yaptığı açıklamada, “Çoğu zaman sorunlar da, çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde, yerkürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor. Türkiye olarak, insanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple ‘Dünya beşten büyüktür’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.
