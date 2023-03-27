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Videolar Gündem Videoları Gözler vekil listelerinde! Hangi sürprizler olacak? Akşener'in stratejisini belirleyen isim kim?

Gözler vekil listelerinde! Hangi sürprizler olacak? Akşener'in stratejisini belirleyen isim kim?

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Giriş: 27.03.2023 23:17
Türkiye 2023 seçimlerine doğru yol alırken Ankara kulislerinde de büyük hareketlilik yaşanıyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gazeteci Şebnem Bursalı kulislerdeki son bilgileri paylaşırken İYİ Parti'ye ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. İşte seçimler öncesi son kulisler...
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