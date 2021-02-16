Gözler kabine toplantısında! Restoranlar ve kafeler açılacak mı? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı?

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hız kesmeden devam ederken lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü çarşamba günü yapılması beklenen kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs kısıtlamalarında esneme olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler ele alınacak.