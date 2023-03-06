Gözler 5'li koalisyon toplantısında! Koalisyon cumhurbaşkanı adayını bugün açıklar mı? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Yoluna 5 liderle devam eden Millet İttifakı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak. İYİ Parti bundan sonra ne yapacak? Ankara'yı bugün nasıl bir gündem bekliyor? A Haber editörü Özkan Özcan detayları aktardı.

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