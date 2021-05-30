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Gözler 1 Haziran'da! Yeni normalleşme nasıl olacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarihi açıkladı
Gözler yarın yapılacak Kabine toplantısında. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren adım adım normalleşmeye hazırlanıyor. Peki yeni normalleşme kararları ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı, maskeler çıkacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şener, bütün önlemlerin kaldırılabileceği tarihi açıkladı.