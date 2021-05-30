Gözler 1 Haziran'da! Yeni normalleşme nasıl olacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarihi açıkladı

Gözler yarın yapılacak Kabine toplantısında. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren adım adım normalleşmeye hazırlanıyor. Peki yeni normalleşme kararları ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı, maskeler çıkacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? ​Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şener, bütün önlemlerin kaldırılabileceği tarihi açıkladı.

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