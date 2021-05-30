30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gözler 1 Haziran'da! Yeni normalleşme nasıl olacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarihi açıkladı

Gözler 1 Haziran'da! Yeni normalleşme nasıl olacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarihi açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2021 15:58
Güncelleme:30.05.2021 15:59
Gözler yarın yapılacak Kabine toplantısında. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren adım adım normalleşmeye hazırlanıyor. Peki yeni normalleşme kararları ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı, maskeler çıkacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? ​Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şener, bütün önlemlerin kaldırılabileceği tarihi açıkladı.
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih... TÜM KISITLAMALARIN KALKACAĞI TARİH...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih...
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih...
Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü: SİHA’lar
Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü: SİHA’lar
Bir isyan mühendisi
Bir isyan mühendisi
Darbelerin Türk sinema tarihine etkisi
Darbelerin Türk sinema tarihine etkisi
Erken seçim mi siyasi operasyon mu?
Erken seçim mi siyasi operasyon mu?
FETÖ’nün Kılıçdaroğlu’nu iktidara getirme planı
FETÖ’nün Kılıçdaroğlu’nu iktidara getirme planı
Terör örgütlerine darbe
Terör örgütlerine darbe
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
Teröristlere 'Pençe' darbesi! MSB açıkladı
Teröristlere 'Pençe' darbesi! MSB açıkladı
Taksim Camii açıldı Batı basını karıştı
Taksim Camii açıldı Batı basını karıştı
Gerçekleri nasıl çarpıttılar?
Gerçekleri nasıl çarpıttılar?
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster