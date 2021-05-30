Gözler 1 Haziran'da! Yeni normalleşme nasıl olacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarihi açıkladı
Gözler yarın yapılacak Kabine toplantısında. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren adım adım normalleşmeye hazırlanıyor. Peki yeni normalleşme kararları ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı, maskeler çıkacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şener, bütün önlemlerin kaldırılabileceği tarihi açıkladı.
Gözler yarın yapılacak olan Kabine toplantısında. Evlenecek çiftler, kafe ve restoran sahipleri ile turizmin de içinde olduğu bir çok sektör, Kabine'den çıkacak kararları bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararlarla birlikte Türkiye 1 Haziran'dan itibaren, normalleşmede yeni bir döneme girecek.
Vaka sayıları günlük 8 binin altına düşmesiyle, 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamalarda gevşemeye gidilecek. Kabine'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son vaka sayıları ve aşı takvinime ilişkin sunum yapacak. Bu kapsamda kısıtlamaların ne ölçüde esnetileceği tartışılacak.
Kafe ve restoranların önümüzdeki hafta, yeniden açılması planlanıyor.
Merakla beklenen konulardan biri de, düğün ve nişan organizasyonları. Düğün salonları belli misafir sayısı ile hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasının kaldırılması da gündemde. Bilim Kurulu üyeleri hafta içi kısıtlamasının gece 12'ye çekilmesini önermişti.
Kademeli normalleşme ile birlikte halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları da kapılarını yine müşterilerine açabilecek.
Ve yeni dönemde üzerinde çalışılan bir başka konu da maskenin mesafeyle orantılı kullanılması. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, vatandaşlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.
Peki yeni normalleşme kararları ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı, maskeler çıkacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şener, bütün önlemlerin kaldırılabileceği tarihi açıkladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KAPALI ALANLARDA BULAŞ DAHA YÜKSEK
Açık alanların kullanıma açılması akılcı görünüyor. Çünkü ev içi temasın daha yoğun olduğunu biliyoruz. İnsanlar sıkıştıkça açık alandan kaçtıkça kapalı alanlarda bulaşın daha yüksek olduğu salgının başından beri bizim için önemli verilerden bir tanesi.
Havanın da iyileşmiş olmasından yararlanarak açık alanlarda dolaşım serbestliği sahiller, kafeler dahil olmak üzere açık alanları özendirmek gerekiyor bir nevi. Çünkü kapalı alanda vakit geçirdikçe asemptomatik hastalar arasında bulaşın daha sık olduğunu gözlemliyoruz.
Aşılama %30'un üzerine çıktığı zaman, kapalı alanlardaki aktivitelerin serbestleşmesini konuşabilir konuma geliriz.
MASKELER ÇIKACAK MI?
Kapalı alandan kastettiğimiz şey toplu taşıma aslında. 2-3 metre mesafenin olduğu spor yapılabilen alanlar, sahil yürüyüşü yapılabilen alanlarda maske zorunluluğu ortadan kalkabilecek gibi gözüküyor.
SONBAHARDA KORKUSUZ HAYATA GEÇER MİYİZ?
Ben geçeceğimizi ümit ediyorum. Benim tahminim Haziran-Temmuz-Ağustos ayında çok yoğun ve yaygın aşılamayla birlikte toplumda iki doz aşıyı almış olan grup yüzde 50'yi geçer gibi gözüküyor bu hızla gidecek olursa. Eylül-Ekim gibi hatırlatma zamanı gelecek. Artık bu koyduğumuz bütün kısıtlayıcı önlemleri belki tamamen kaldırmayı düşünebiliriz.
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