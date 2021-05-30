Gözler 1 Haziran'da! Yeni normalleşme nasıl olacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarihi açıkladı

SONBAHARDA KORKUSUZ HAYATA GEÇER MİYİZ?

Ben geçeceğimizi ümit ediyorum. Benim tahminim Haziran-Temmuz-Ağustos ayında çok yoğun ve yaygın aşılamayla birlikte toplumda iki doz aşıyı almış olan grup yüzde 50'yi geçer gibi gözüküyor bu hızla gidecek olursa. Eylül-Ekim gibi hatırlatma zamanı gelecek. Artık bu koyduğumuz bütün kısıtlayıcı önlemleri belki tamamen kaldırmayı düşünebiliriz.