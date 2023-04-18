18 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Göteborg'da devlet kurumları önüne PKK paçavraları!
İsveç ne teröre desteğini kesti ne de İslam karşıtlığıyla mücadele etti. Hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi. NATO'ya üyelik sürecinde somut adımlar atması beklenirken, sergilediği tutumla Finlandiya'nın gerisinde kaldı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay süreci başlatılırken, İsveç için henüz karar alınmadı.