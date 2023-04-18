Göteborg'da devlet kurumları önüne PKK paçavraları!

İsveç ne teröre desteğini kesti ne de İslam karşıtlığıyla mücadele etti. Hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi. NATO'ya üyelik sürecinde somut adımlar atması beklenirken, sergilediği tutumla Finlandiya'nın gerisinde kaldı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay süreci başlatılırken, İsveç için henüz karar alınmadı.