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Göreve başlama töreninde Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız

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Giriş: 03.06.2023 18:23
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrılan Başkan Erdoğan, yeniden göreve seçildi. Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından yemin etti. Ardından Anıtkabir'e geçen Erdoğan, daha sonra göreve başlama töreni için Külliye'ye geldi. Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sırada çok sayıda bakan ve aralarından Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri de katıldı. Başkan Erdoğan tarihi törende yaptığı açıklamalarda "85 milyonunu tamamını bağrımıza basacağız" ifadelerini kullanırken Türkiye Yüzyılı'nın başladığının altını çizdi. Başkan Erdoğan bu akşam yeni kabineyi açıklayacağını da ifade ederken ilk kabine toplantısının salı günü yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan topluma da birlik mesajı verirken seçimler yaşananların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgularken "Gelin canlar bir olalım" ifadelerini kullandı.
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