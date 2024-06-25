25 Haziran 2024, Salı
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Google Dijital Telif Yasası için Meclis'te! Google avukatı Gönenç Gürkaynak'tan flaş sözler: Koşa koşa geliriz
Dijital mecralarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi ile ilgili hazırlanan “Dijital Telif Yasası” için TBMM'de görüşmeler sürüyor. Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle bugün toplandı. Dünya teknoloji devlerinin avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak ve kalabalık Google yetkilileri Meclis'e geldi. Google avukatı Gürkaynak, görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, "Ne zaman çağırırsanız koşarak geliriz." ifadelerini kullandı. Ahaber.com.tr komisyonu canlı olarak Meclis'ten takip etti.