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Gönüllü maskesi altında provokatörlük! Kim devlet ile milleti karşı karşıya getirmek istiyor?

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 22:43
Türkiye'nin yangınla mücadelesine gölge düşürmek için provokatörler bölgelere gidiyor. Yangınla karşı canla başla mücadele eden ekiplerin moralini bozan ve hakaret eden provokatörler, asılsız iddialarla kaos çıkarmak istiyorlar. Peki devletle milleti kimler karşı karşıya getirmek istiyor? Provokasyonları kimler yönlendiriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
Gönüllü maskesi altında provokatörlük! GÖNÜLLÜ MASKESİ ALTINDA PROVOKATÖRLÜK!
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