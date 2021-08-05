Gönüllü maskesi altında provokatörlük! Kim devlet ile milleti karşı karşıya getirmek istiyor?

Bunu defalarca yaşadık maalesef ki yine yaşıyoruz Türkiye'nin toplumsal huzuruna gözünü dikenler var bunlar amaçları için her şeyi yapıyorlar. Dün deprem ve sel bölgesindeydiler bugün ise yangın bölgesindeler asılsız iddialarla yaygara koparıyorlar. Hem yangınla mücadelede ekiplere engel oluyorlar hem de vatandaşı asılsız iddialarla korkutuyorlar.