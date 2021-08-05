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Gönüllü maskesi altında provokatörlük! Kim devlet ile milleti karşı karşıya getirmek istiyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Gönüllü maskesi altında provokatörlük! Kim devlet ile milleti karşı karşıya getirmek istiyor?

Türkiye'nin yangınla mücadelesine gölge düşürmek için provokatörler bölgelere gidiyor. Yangınla karşı canla başla mücadele eden ekiplerin moralini bozan ve hakaret eden provokatörler, asılsız iddialarla kaos çıkarmak istiyorlar. Peki devletle milleti kimler karşı karşıya getirmek istiyor? Provokasyonları kimler yönlendiriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

Bunu defalarca yaşadık maalesef ki yine yaşıyoruz Türkiye'nin toplumsal huzuruna gözünü dikenler var bunlar amaçları için her şeyi yapıyorlar. Dün deprem ve sel bölgesindeydiler bugün ise yangın bölgesindeler asılsız iddialarla yaygara koparıyorlar. Hem yangınla mücadelede ekiplere engel oluyorlar hem de vatandaşı asılsız iddialarla korkutuyorlar.

Gönüllü maskesi altında provokatörlük! Kim devlet ile milleti karşı karşıya getirmek istiyor?

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda provokatörlere karşı uyararak, "Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doldu" ifadelerini kullanmıştı. Peki kim bu provokatörler? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gönüllü maskesi altında provokatörlük! Kim devlet ile milleti karşı karşıya getirmek istiyor?

"İÇİMİZDE DE BİR YANGIN VAR"

Ormanlar yanarken içimizde de bir yangın var. İçimizdeki yangını bizim bir yangın topuna dönüştürüp karşımıza atmamızın ahlaki bir tarafı yok. Bir takım provokatif girişimlerle karşı karşıya kalıyoruz.

Gönüllü maskesi altında provokatörlük! Kim devlet ile milleti karşı karşıya getirmek istiyor?

SİSTEMATİK OLMASI GEREK

Bunun sonuçları şu olur orada canlarını ortaya koyarak çalışan emek veren hayatlarını kaybeden yaralanan binlerce insanın da şevkleri kırılır motivasyonu bozulur bunlara çok dikkat etmek gerekir. Afet anlarında ne kadar samimi olursak olalım katkı sağlama arzusu dahi taşısak onun bir sistematik içerisinde olması lazım ki çalışmalar aksamasın.

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