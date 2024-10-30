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Gökbey envantere girdi! Bakanlardan ATV Haber’e özel açıklamalar

Gökbey envantere girdi! Bakanlardan ATV Haber’e özel açıklamalar

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:50
Milli teknoloji hamlesi kapsamında TUSAŞ’ta çalışan Türk mühendislerin üstün başarısı ile üretilen ilk yerli helikopter Gökbey cumhuriyetin 101. yıldönümünde Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle Jandarmanın envanterine eklendi. Gökbey'in teslimatı geçen hafta terör saldırısının hedefi olan TUSAŞ’ta yapıldı.
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