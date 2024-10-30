30 Ekim 2024, Çarşamba
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Gökbey envantere girdi! Bakanlardan ATV Haber’e özel açıklamalar
Milli teknoloji hamlesi kapsamında TUSAŞ’ta çalışan Türk mühendislerin üstün başarısı ile üretilen ilk yerli helikopter Gökbey cumhuriyetin 101. yıldönümünde Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle Jandarmanın envanterine eklendi. Gökbey'in teslimatı geçen hafta terör saldırısının hedefi olan TUSAŞ’ta yapıldı.