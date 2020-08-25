Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu son durumu paylaştı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketi hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Soylu, kayıp olan 7 kişinin havadan ve karadan arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde jandarma aracının sele kapıldığı bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan 6 kişiden 3'ünün bulunduğunu, diğer 3 kişinin arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aileler ile olay yerinde bir araya geldiklerini ifade eden Soylu, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, JAK, AKUT, polis, sahil güvenlikten oluşan 128 arama kurtarma personelinin çalışmaya devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD Başkanımız, Ankara İl AFAD Müdürümüz, arama kurtarma ekibinin başında, beş ayrı sektöre böldüler. Bazı yerler zor oralara yönelik yeni bir arama kurtarma çalışması da gerçekleştiriliyor ve şunu ifade edeyim inşallah en yakın zamanda buluruz. Ailelerin durumunu da anlayabiliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor, bunu da bilmek gerekir. Onun için arkadaşlarımız da hem onları teskin etmeye, acılarına ortak olmaya çalışıyoruz hem de işimizi yapmaya çalışıyoruz."

Diğer arama ve kurtarma bölgelerine de intikal edeceğini dile getiren Soylu, "Dün bakan yardımcımız hepsini gezmiş, bugün ben de geziyorum, biraz sonra Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek. Muhakkak ki biz elimizden geleni yapıyoruz ama gözü gösteren de aklı oraya sevk eden de Allah'tır ona da duacıyız." diye konuştu.

Süleyman Soylu, şunları aktardı:

"Şu ana kadar 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızı da arıyoruz ve bunlardan 3'ü jandarma personelimiz, şehit oldular, diğerlerini de inşallah 7 vatandaşımızı da en kısa zamanda bulmayı ümit ediyoruz. Tüm ekiplerimiz, ekip sayılarımızı çok artırdık, havadan karadan denizden her yerden sahil güvenlik ekiplerimiz de denizde çalışıyorlar. Bulabileceğimizi ümit ediyoruz inşallah."

Kayıp kişilerin ailelerine sabır dileyen Soylu, "Hakikaten zor bir durum, bizden bir tek evlatlarının bulunmasını istiyorlar, inşallah elden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Soylu, bir gazetecinin "7 kayıp dediniz ama bir vatandaşın bulunduğuna dair bilgi geldi." sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Daha önce, şunu düzeltmek isterim, dün düzelttim, daha önce selden hayatını kaybetmeyen bir vatandaşımızın da bilgisi de eklenerek rakamlar söylendi ama biz onun selden aynı zamanda oldu doğru, ama selden etkilenmediği için onu selden etkilenenlerin sayısı olarak 8 olarak devam ettiriyoruz. Dün de 7 söyledim zaten, dün de 8'di, onun için öyle bir düzeltmeyi dün yaptık, bugün de yapma ihtiyacı duyuyorum. 8 vatandaşımız, 3'ü jandarma olmak üzere selden etkilenerek hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."