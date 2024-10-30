30 Ekim 2024, Çarşamba
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Gıda teröristleri peynire dadandı! Tulum peynirinde natamisin çıktı

Gıda teröristleri peynire dadandı! Tulum peynirinde natamisin çıktı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 11:14
Dolandırıcılar, raf ömrünü uzatmak için mantar ilaçlarında kullanılan natasimin maddesini peynire eklemeye başladı. Natasimin, ilk bakışta bir ilacın etken maddesi olsa da sağlıklı insanlar kullandığında tehlikeli olabiliyor.
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