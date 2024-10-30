Gıda teröristleri peynire dadandı! Tulum peynirinde natamisin çıktı

Dolandırıcılar, raf ömrünü uzatmak için mantar ilaçlarında kullanılan natasimin maddesini peynire eklemeye başladı. Natasimin, ilk bakışta bir ilacın etken maddesi olsa da sağlıklı insanlar kullandığında tehlikeli olabiliyor.

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