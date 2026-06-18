AK Partili Yalçın'dan muhalefete: Kendi içinde kavgaya sürüklenenler Türkiye'ye fayda sağlayamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Aksaray'da yaptığı açıklamada ana muhalefet partisindeki tartışmaları eleştirdi. AK Parti iktidarlarının Türkiye'ye önemli kazanımlar sağladığını belirten Yalçın, bölgedeki savaşların ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi. Yalçın, "Kendilerini bile yönetemeyenlerin Türkiye'ye fayda sağlaması mümkün değil" diyerek AK Parti'nin vatandaşın refahı, huzuru ve güvenliği için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.