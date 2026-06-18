Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

Fenerbahçe'de haftalardır süren teknik direktör bilmecesi nihayete erdi ve sarı-lacivertli camianın "evladı" olarak nitelendirilen İsmail Kartal, dördüncü kez dümene geçti. Yönetimin mazbatasını almasının ardından geçen on günlük kritik süreçte yaşananlar ve yeni dönemin yol haritası netleşti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe kulislerinde yaşanan hareketliliği, transfer planlarını ve teknik kadrodaki devrim niteliğindeki değişiklikleri tüm ayrıntılarıyla değerlendirdi.