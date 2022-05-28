28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Gezi ihanetinin 9. yılı! FETÖ’nün Gezi planı neydi? Türk Baharı söylemi ne anlama geliyor?
Türkiye’nin kalkınma adımlarının kararlıkla attığı bir dönemde Gezi kalkışması yaşandı. Tam 9. yıl önce bugün, 28 Mayıs 2013'te Türkiye’nin istikrarı hedefe alındı. Provokasyon aylarca sürdü. Dünyanın çeşitli basın kuruluşları yayınlarını yarıda kesip kameralar "Türk Baharı" iddialarıyla İstanbul'a çevrildi. Gezi’nin ekonomiye maliyeti 100 milyar doları buldu. Peki Gezi’de asıl amaç neydi? FETÖ’nün Gezi planı neydi? Türk Baharı söylemi ne anlama geliyor? Gezi provokasyonunda kim nasıl rol oynadı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.