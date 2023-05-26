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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 12:13
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, “Gençler asla apolitik değil, olayların merkezindeler” ifadelerini kullandı.
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