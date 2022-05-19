Gençlerle 19 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'da darbeciler karşılarında işte bu gençliği buldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda hitap etti. "Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras 2053 vizyonudur" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Ülkemizde her dönemde gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar gerçekleşti. Biz gençleri kucaklayan bir anlayış ile Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk. 15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktıklarında karşılarında işte bu gençliği buldular." dedi.

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