Gençlere vergisiz cep telefonu-tablet-bilgisayar | Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde ilk imzaların Ekim ayı içerisinde atılacağını duyurdu. Gençlerin merakla beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesine ilişkin konuşan Uraloğlu, "Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN