20 Mayıs 2022, Cuma
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Gençlere armağan edile kort neden söküldü? Bu para kimden gitti?
Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta yapılan ve İstanbullu gençlerin yararlanacağı söylenen tenis kortu bugün terk edilmiş durumda. Gençler sadece üç ayda sökülen tenis kortu hakkında hayal kırıklığı yaşarken, olta balıkçıları da yüzer platformun şimdiki yeri yüzünden kendilerine engel olduğunu söylüyor.