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26.03.2020

Genç yaşında koronavirüse yenildi! 33 yaşındaki Dilek Tahtalı hayatını kaybetti

Koronavirüs Türkiye'de bir can daha aldı. 33 yaşındaki Dilek Tahtalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahtalı, özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışıyordu. CHP 24.dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeniydi, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Tahtalı, tedaviye alındı. Ancak çok geçmeden çocukluğundan beri romatizmal hastalığı bulunan Tahtalı'nın durumu ağırlaştı. Kurtarılamayan genç kadın Amasya'da toprağa verildi. Tahtalı, koronavirüs sebebiyle çektiği acıyı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımında, ''Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, bağ ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...'' ifadelerini kullanmıştı. Tahtalı'nın karantinaya alınan anne ve babasının Kovid-19 testi ise negatif çıktı.

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