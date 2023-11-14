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Geminin çapa zincir boşluğunda kokain bulundu! Narkogüç Operasyonları sürüyor

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Giriş: 14.11.2023 09:01
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 Gr kokain ele geçirildiğini açıkladı.
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