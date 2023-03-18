Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu açılıyor! Seyahat süresi 20 dakika azalacak

Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü olan bugünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Yolun açılması ile Çanakkale-Ecabat arasındaki mesafe 20 dakika kısalacak, yıllık tasarruf ise 160 milyon lira olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN