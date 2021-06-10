Gelecek Partisi'nden skandal Suriye açıklaması!

CHP'nin "Suriye sınırında terör örgütü PYD olmalı" söylemi tartışmalara neden olurken buna benzer bir çıkış da Gelecek Partisi'nden geldi. Parti Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun Suriye’de akan kanın özerk bir Kürt yapısıyla durdurulabileceğini savundu. Gelecek Partisi'nin bu skandal önerisi büyük tepkiye neden oldu.