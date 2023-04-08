08 Nisan 2023, Cumartesi
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Geçmişin tanıkları koalisyonu anlattı! Gençler koalisyonun ne olduğunu biliyor mu?
Eski Türkiye denilince aklımıza belki de ilk gelen şeylerden biri koalisyonlu yıllar oluyor. Karar almakta zorlanan hükümetler, çalışmayan devlet kurumları ve bu işlemezliğin ceremesini çeken millet. A Haber ekibi hem geçmişin tanıklarına hem geleceğe o yılları sordu. İşte tüm detaylar…