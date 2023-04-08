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Geçmişin tanıkları koalisyonu anlattı! Gençler koalisyonun ne olduğunu biliyor mu?

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 09:33
Güncelleme:08.04.2023 09:38
Eski Türkiye denilince aklımıza belki de ilk gelen şeylerden biri koalisyonlu yıllar oluyor. Karar almakta zorlanan hükümetler, çalışmayan devlet kurumları ve bu işlemezliğin ceremesini çeken millet. A Haber ekibi hem geçmişin tanıklarına hem geleceğe o yılları sordu. İşte tüm detaylar…
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