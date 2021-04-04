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Gece yarısı darbe imalı bildiri! Sert tepkiler geldi
103 emekli amiral Montrö Sözleşmesi üzerinden AK Parti Hükümetini hedef alan skandal bir bildiri yayımladı. Gece yarısı yayımlanan ve darbe iması içeren bildiride, "endişe" yaşadıklarını belirten amiraller, hükümeti ve politikaları hedef alarak siyasete müdahaleye kalkıştı. İşte milli iradeyi hedef alan o bildiri...