05 Nisan 2024, Cuma
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GAZZE'YE YARDIM İZNİ! Soykırımın suç ortağı ABD İSRAİL'E UYARI
İsrail hükümeti, Gazze'ye yardımı genişletmek için Erez Sınır Kapısı'nın açılmasını ve Aşdod Limanı'nın kullanımını onayladı. İsrail, Erez sınır geçişinin açılmasını, Aşdod Limanı'nın geçici olarak kullanımını onayladı. İsrail, Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Ürdün'den Gazze'ye yardımları da artıracak.