Gazze’ye en çok yardım ulaştıran ülke Türkiye! İşte Gazze’ye en çok yardım ulaştıran ülkeler

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ülke oldu. Türkiye'yi Suudi Arabistan ve Katar izledi. İşte detaylar…

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