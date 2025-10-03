Gazzeli Selma: Sumud filosunu bekliyorum, çikolata isteyeceğim

03 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 09:09
Gazze’nin umudu Sumud filosuna İsrail teröristleri baskın düzenlerken Gazze sahillerinde filoyu bekleyen masum çocuklardan küçük Selma, “Sumud filosunu bekliyorum Gemilerden çikolata ve oyuncak isteyeceğim.” dedi.
