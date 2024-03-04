04 Mart 2024, Pazartesi
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Gazzeli çocuklar açlığın pençesinde! Un bulmak için 12 KM yalın ayak yürüdü
Gazze'de katledilen 30 bin kişiden 13 bini çocuk. 17 binden fazla çocuk da kimsesiz kaldı. Hayatta kalabilenler de açlığın pençesinde. Açlıktan hayatını kaybeden çocukların sayısı 15'e yükseldi. Bu çocuksa ailesine un bulabilmek için 12 kilometre yürüdü. Hem de ayağında bir çorap bile olmadan. Başka bir çocuk ise sadece ekmek istediğin söyledi çünkü artık patates suyu içmekten yorulmuştu. Yürek yakan durumu değerlendiren A Haber spikeri Cansın Helvacı, “Dünyanın neresinden bakarsanız bakın bunlar çocuk ve bunlar bu yaşta hayatından soğuduğunu söylüyor. Patates suyu içip hayvan yemi ile besleniyorlar. Bunları çocuk görmeyen gözleri neyi görüyor? Tipini mi, rengini mi, konuşmasını mı, neyini beğenmiyorlar? Yapılanlar insanlığı neresine sığdı? Yaşananları algılanmak gerçekten çok zor.” dedi ve isyan etti.