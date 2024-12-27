Gazze’deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj! Zulme rağmen dünya ayakta: Hepimiz vicdanen sınanıyoruz

Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yıl 1 Ocak’ta olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek buluşmaya katılım çağrısı yaptı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber’de Haktan Uysal moderatörlüğünde yayınlanan “Aklın Yolu” programında Gazze’de yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda bu önemli konunun gündeme getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşinci, 15 aydır süregelen insanlık dramına dikkat çekti ve “Hepimiz vicdanen sınandığımız bir dönemin içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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