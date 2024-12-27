27 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze'deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj! Zulme rağmen dünya ayakta: Hepimiz vicdanen sınanıyoruz
Gazze’deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj! Zulme rağmen dünya ayakta: Hepimiz vicdanen sınanıyoruz

Gazze'deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj! Zulme rağmen dünya ayakta: Hepimiz vicdanen sınanıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2024 23:03
Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yıl 1 Ocak’ta olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek buluşmaya katılım çağrısı yaptı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber’de Haktan Uysal moderatörlüğünde yayınlanan “Aklın Yolu” programında Gazze’de yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda bu önemli konunun gündeme getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşinci, 15 aydır süregelen insanlık dramına dikkat çekti ve “Hepimiz vicdanen sınandığımız bir dönemin içindeyiz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj! Zulme rağmen dünya ayakta: Hepimiz vicdanen sınanıyoruz
Gazze’deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj!
Gazze'deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj!
Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Narin Güran duruşması yarın saat 10.00’a ertelendi
Narin Güran duruşması yarın saat 10.00’a ertelendi
Narin cinayetinde kim kimi neyle suçladı?
Narin cinayetinde kim kimi neyle suçladı?
DEM Partililer İmralı’ya gidecek!
DEM Partililer İmralı’ya gidecek!
Başkan Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim tilaveti!
Başkan Erdoğan'dan Kur’an-ı Kerim tilaveti!
Ağabey Enes Güran itirafçının üzerine yürüdü!
Ağabey Enes Güran itirafçının üzerine yürüdü!
Başkan Erdoğan Balıkesir’de!
Başkan Erdoğan Balıkesir'de!
Duruşma salonunda verilen ifadeler A Haber’de!
Duruşma salonunda verilen ifadeler A Haber’de!
2025’de terör sorunun bitireceğiz
"2025’de terör sorunun bitireceğiz"
Baas rejiminin çökmesinin yasını CHP tutuyor
"Baas rejiminin çökmesinin yasını CHP tutuyor"
Özgür Özel’e tepki: Acıları istismar etme ahlaki değil
Özgür Özel’e tepki: Acıları istismar etme ahlaki değil
Daha Fazla Video Göster