Gazze'de kademeli ateşkes! ABD Dışişleri Bakanı Blinken Batı Şeria'ya gidiyor

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini duyurdu. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Batı Şeria'dan aktardı.

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