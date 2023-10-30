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Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti? Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 14:00
İsrail Gazze’de soykırım yapıyor. Gazze’de can kaybı 8 bin 306’ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 3 bin 457’si çocuk.
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