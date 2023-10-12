Gazze’de soykırım! Dünya sessiz! Filistinli çocuğun ölen kardeşine vedası yürekleri dağladı

Kardeşiyle vedalaşan Filistinli çocuğun sözleri, herkesi ağlattı: Kardeşim bana seslenmeye başladı. Kemal Kemal dedi. O zaman daha yaşıyordu ama ağzında taş vardı. Tam bana seslenemiyordu, acı çekiyordu…

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