Gazze’de bundan sonra ne olacak? Kara harekatı hangi noktalardan başlar?
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bölgede bin 200’den fazla sivil can verdi. İsrail kara harekatı için henüz karar vermediğini açıkladı. Peki Gazze’de bundan sonra ne olacak? Kara harekatı hangi noktalardan başlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirirken Batı Şeria’da bulunan Najah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman önemli açıklamalarda bulundu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 6. gününde de devam etti. Gazze kentine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı.
Filistin'de de kayıplar bin 354'e yükseldi. Ölenlerin içinde çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor. İsrail ordusu kendi basınına yaptığı açıklamalarda adeta katliam yaptığını itiraf etti. 3 binden fazla hedefin vurulduğunu bunlardan 300'ünün Hamas'a ait olduğu söylendi. Geriye kalan hedefler ise sivil noktalar oldu. Gazze'de 360 kilometrekare alana sıkışmış 17 yıldır abluka altında yaşayan 2,5 milyona yakın insan var.
İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze şeridinde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. İsrail ordusu ise "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak." açıklamasını yaptı. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Najah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman değerlendirdi.
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar: Öncelikli olarak kara harekatı öyle kolay değil. Hele hele öfkeyle ayağa kalkıp burada bir kara harekatını hazırlıksız başlatmak facia dönüşür İsrail ordusu için. Bu tür meskun mahallerde bir kara harekatının yapılmasının üreteceği bedel son derece ağırdır. Bu savaşın üretmiş olduğu 2 tane ciddi risk ve 2 fırsat var. Bu bir inisiyatife dönüşebilir. Kara harekatı riski hem İsrail için hem bütün coğrafya için çok artıracak. Bunun önce bölgeselleşme sonra küreselleşme olasılığı son derece yüksek. Bir kere İsrail'in devirdiği taşlarla dünya savaşına kadar gidebilir. İsrail'i etkileyecek akıl bunu yapma diyebilir.
Rehineler meselesi var. Gazze'ye yapılacak olası bir kara harekatında İsrail ne kadar Filistinlinin öleceğini önemsemiyor. Bu iş böyle bir evrede ama bu saldırılarda ne kadar çok İsrailli ölürse işte tehlike o zaman başlıyor çünkü bu İsrail'in hassa karnı. Dünya kamuoyunda İsrail'in yaşamış olduğu itibar kaybı, derin ve sarsıcı Hamas hamlesi Filistinliler için can kayıplarını bir şekilde göz ardı ediyor. Ama yarın bu insani dram uzadıkça İsrail bundan olumsuz şekilde etkilenecek. Kendisine destek verenler olmaz üzere farklı durumlar ile karşı karşıya kalacak.
ABD'NİN KARA DESTEĞİ OLACAK MI?
Meskun mahal muharebelerinde güç çok önemli ama bir şekilde namlu namluya yapılması gereken bir mücadele. Silah ve mühimmat konusunda ABD ve İsrail'in üstünlüğü var ama Hamas da bölgede bir doktirin uygulayacak. Gayrinizami harp kapsamında bir konuşlanması var. Böyle olunca İsrail bu işte çok zorlanacak. İsrail burada ortaya koymuş olduğu hedef çok yüksek saldırıları belli bir noktaya yapmayacak. Bütün Gazze'yi kapsayacak şekilde yapma planı var. Burada 2,5 milyona yakın insan var, 150 bine yakın bina var. 400 bin civarında ev var. Meskun mahal dediğiniz zaman bunların hepsini tek tek kontrol edecek bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Hava bombardımanlarında hırsıyla kiniyle vuruyor. Ama yıkmış olduğu o evlerin molozları Hamas tarafından İsrail'e karşı mevzi olarak kullanılacak.
Oralardaki o yıkıntıların içerisindeki tuzakları nasıl temizleyecek? İsrail buraları vurarak kendi elindeki planı bozuyor. Zırhlı araçlara girip temizlik yapmaya çalışacak. Buralarda mevziler kurmaya çalışacak ama bu sefer de Hamas'ın aldığı diğer tedbirler ortaya çıkacak. Hani burada İsrail bahsetmiş olduğu şey tam bir dipsiz kuyu. Bunun bedeli çok ağır olacak. Burada asıl ağır bedeli de Gazze halkı yaşayacak. İsrail attığı bombalarla Gazze halkını psikolojik baskı altına almaya çalışıyor ama bu da çok tehlikeli. Burada öldürmüş olduğu insanların yakınlarını radikalizmin kucağına itiyor. İşte İsrail'i bu vuracak.
Bu bombalar atılırken insanların gelecekleri yıkılıyor; kopan elleri, ayakları parçalanan vücutları gören insanlar radikalleşir. Burada en büyük tehlike bu. Bu çaresizlikle beraber yaşayan bu durumun ortasında kalan insanlar birere silaha dönüşecek. Tüm bunlar İslam dünyası içinde büyük bir tehlike. İslamofobi diye zafer kazandıklarını zannedenler içinde çok büyük tehdit. İsrail'e destek verenlerin İsrail'i sağ duyuya davet etmesi gerekiyor çünkü bu işin sonu karanlık. ABD yaptıklarıyla insanlığın geleceğiyle oynuyor.
Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman: Gerçekten bir trajedi yaşanmakta. İnsanlık bir sınavdan geçiyor. İnsanların emek verip 40 yılda yaptığı evlerin yıkılması, çocukların kaybolması ve öldürülmesi kadınların öldürülmesi… İnsanlar bunu seyrediyor. Dünya bir insanlık sınavından geçiyor. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e geldi. Benim kanaatim savaş son bulacaktır. Kara harekatı olmadan daha fazla zayiat olmadan bitecek. İsrail havadan saldırıyor, Hamas karşılık veriyor. Karadan kimse girmiyor çünkü cesaret edemiyorlar. Kaybedilen topraklar geri alınamıyor. Aşkelon'un yüzde 90'ını boşaltıldı. Batı Şeria da bu işe dahil olacak. Çok fazla kayıplar olacak.
Kuzey cephede Hizbullah devreye girer iş tamamen kontrolden çıkacaktır. ADB deniz gemisi sadece korkutmak için. Zaten Gazze F-35'lerle vurulacak bir alan değil, F-16'lar bile fazla çünkü konutları vuruyor. Hamas askerleri ise yer altında ve İsrail bunları tespit edemiyor ya da buna dair bir sayı veremiyor. İsrail zor durumda ve nasıl bitireceğini bilmiyor.
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