Gazze’de bundan sonra ne olacak? Kara harekatı hangi noktalardan başlar?

ABD'NİN KARA DESTEĞİ OLACAK MI?

Meskun mahal muharebelerinde güç çok önemli ama bir şekilde namlu namluya yapılması gereken bir mücadele. Silah ve mühimmat konusunda ABD ve İsrail'in üstünlüğü var ama Hamas da bölgede bir doktirin uygulayacak. Gayrinizami harp kapsamında bir konuşlanması var. Böyle olunca İsrail bu işte çok zorlanacak. İsrail burada ortaya koymuş olduğu hedef çok yüksek saldırıları belli bir noktaya yapmayacak. Bütün Gazze'yi kapsayacak şekilde yapma planı var. Burada 2,5 milyona yakın insan var, 150 bine yakın bina var. 400 bin civarında ev var. Meskun mahal dediğiniz zaman bunların hepsini tek tek kontrol edecek bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Hava bombardımanlarında hırsıyla kiniyle vuruyor. Ama yıkmış olduğu o evlerin molozları Hamas tarafından İsrail'e karşı mevzi olarak kullanılacak.