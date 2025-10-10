10 Ekim 2025, Cuma
Gazze’de ateşkesin ilk gününde dumanlar yükseldi! A Haber sahada takipte
İsrail kabinesinin dün gece saat 01.00 sularında onayladığını duyurduğu ateşkese İsrail'in henüz uymadığı bölgeden gelen görüntülerle ortaya çıktı. Terör devleti İsrail, ateşkesin başlaması için kendine 24 saatlik bir süre tanıdığını açıklarken bölgeden dumanların yükseldiği ve bombardımanın devam ettiği haberleri geliyor. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son gelişmeleri aktardı.