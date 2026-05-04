Sanchez'in uçağı neden arızalandı? A Haber ekranlarında çarpıcı tespit

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i Ermenistan’ın başkenti Erivan’a götüren uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı’na acil iniş yapması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanchez’in uçaklarının kısa süre içinde iki kez arıza yapması ‘sabotaj’ ihtimallerini akıllara getirirken, konunun teknik ve güvenlik boyutlarını Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Ankara’da geçirilen gecenin ardından Sanchez Türkiye’den ayrılsa da, yaşananların bir tesadüf olup olmadığı sorusu gizemini koruyor.