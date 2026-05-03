Malatya'da otobüs devrildi! 3 ölü | A Haber kaza noktasında

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak adeta hurda yığınına döndü. Polatdere mevkiinde meydana gelen feci kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 22 vatandaşımız ise yaralandı. A Haber ekipleri, rüzgarın ve yağışın nefes kestiği o dehşet bölgesine girerek kurtarma çalışmalarını, vinçlerin operasyonunu ve sıcak bölgedeki son durumu anbean görüntüledi.