Hasbi Dede ile ilgili yeni iddialar mı var?

Giresun Görele'de infiale yol açan cinsel taciz davasında karar çıktı. CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezayı ertelememe kararı ve dava dosyasına giren yeni skandallar Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Hasbi Dede’nin incelenen dijital materyallerinden çıkan mesajlar ilişki ağını bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Selman Kutlu, davanın perde arkasını ve sarsıcı detayları canlı yayında aktardı.