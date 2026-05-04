20 dakikada 60 kilogram yağış! Gaziantep’te şiddetli fırtına yıktı geçti

Gaziantep’te meydana gelen süper hücre fırtınası, beraberinde getirdiği hortum ve sağanak yağışla adeta hayatı durdurdu. Sadece 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşerken, fırtınanın şiddetiyle dev ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu ve 23 vatandaş yaralandı. Şehrin birçok noktasında hasar tespit çalışmaları sürerken; Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Felaketin boyutlarını yerinden aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kentin son durumunu çarpıcı detaylarla paylaştı.