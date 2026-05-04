Bu acıya yürek dayanmaz: "Kıyafetlerini koklamak isterdim"

ABD’de hayatını kaybeden ve fethi kabrin ardından yapılan otopsisinde vücudunda darp ve sigara söndürme izleri olduğu belirlenen sanal medya ünlüsü Yağmur Taktaş’ın (28), hakkında yakalama kararı çıkarılan ressam sevgilisi A.C.F. (40) halen bulunamadı. Yağmur’un annesi Ayhan Taktaş, “Kızımın cenazesi geldiğinde bana sadece birkaç tokasını verdiler. Üzerinden çıkan kıyafetlerini koklamak isterdim ancak o bile yoktu. ABD'de yaşayan A.C.F. her şeyine el koymuş. O cani şu an elini, kolunu sallayarak geziyor. Bu adalet mi? Bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.