Gazze’de ateşkes sevinci | ANALİZ

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü, insanlık tarihinin en kanlı soykırımını sona erdirecek ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. İsrail 16 ayda çoğu kadın ve çocuk 47 bin cana kıyarken dünya sadece seyirci kaldı. Rusya - Ukrayna savaşında ölen sarışın mavi gözlü çocuklara ağıt yakan Batı, Gazze'de esmer tenli zeytin gözlü çocukların ölümüne gıkını dahi çıkarmadı. Oysa tenlerinin rengi, coğrafya , farklı olsa da , gözyaşlarının rengi aynıydı bu çocukların. Peki bu anlaşma sürecine nasıl gelindi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

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