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Gazze’de ateşkes sevinci | ANALİZ

Gazze’de ateşkes sevinci | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 09:05
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü, insanlık tarihinin en kanlı soykırımını sona erdirecek ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. İsrail 16 ayda çoğu kadın ve çocuk 47 bin cana kıyarken dünya sadece seyirci kaldı. Rusya - Ukrayna savaşında ölen sarışın mavi gözlü çocuklara ağıt yakan Batı, Gazze'de esmer tenli zeytin gözlü çocukların ölümüne gıkını dahi çıkarmadı. Oysa tenlerinin rengi, coğrafya , farklı olsa da , gözyaşlarının rengi aynıydı bu çocukların. Peki bu anlaşma sürecine nasıl gelindi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.
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Gazze’de ateşkes sevinci | ANALİZ
Gazze’de ateşkes sevinci
Gazze’de ateşkes sevinci
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