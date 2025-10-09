09 Ekim 2025, Perşembe

Gazze’de ateşkes imzalandı! Bombalar duracak mı?

Gazze'de ateşkes imzalandı! Bombalar duracak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 13:50
Gazze'de tarihi ateşkesin perde arkası aralanıyor. Anlaşmanın ilk aşaması yürürlüğe girmeye hazırlanırken, sürecin devamına ilişkin kritik detaylar da ortaya çıkmaya başladı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AA Muhabiri Turgut Alp Boyraz, anlaşmanın çok aşamalı olduğunu, Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'nin geleceği gibi zorlu konuların ikinci ve üçüncü aşamalarda müzakere edileceğini belirtti. Boyraz, bu süreçte en kritik rolün, İsrail'i dizginleyebilecek tek güç olan ABD'nin garantörlüğü olduğunu vurguladı.
