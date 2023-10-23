Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis A Haber'de anlattı: Gazze’de salgın hastalıklar başladı

Gazze’de hastaneler ne durumda?Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Mahlis, "40 kuvöz var. Onlar güneş enerjisine bağlı. Ne yazık ki 10 çocuğun ailelerini bilmiyoruz. Evlerine gitmeleri lazım ama soran yok." dedi.

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