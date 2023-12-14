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Gazze katliamında 69. gün | İsrail vahşeti giderek artıyor! Taş üstünde taş bırakmadılar

A Haber
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Giriş: 14.12.2023 16:21
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de masum sivillere karşı açtığı savaş 69. gününde devam ediyor. İsrail Gazze’yi 4’e parçalarken sivilleri katletmeye devam ediyor. Bölgeden ölen masumların sayısı 19 bine dayandı. Savaş hattında bulunan Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.
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