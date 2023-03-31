Gaziantep’te depreme karşı çelikten çarsı! Hatay’da enkazlar kaldırılıyor

A Haber’in deprem bölgesindeki haber nöbeti aralıksız olarak sürüyor. Bölgede yapılan çalışmalar ekrana geliyor. Depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çelik konstrüksiyon çarşı oluşturuluyor. Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor. Ayrıntıları A Haber ekiplerinden Yüksel Akalan ve Vural Efecik aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN