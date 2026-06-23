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Avrupa'da sıcaklık 40 dereceyi aştı

Avrupa sıcak hava dalgasının esiri oldu. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer can kaybı ve orman yangını riskine karşı peş peşe uyarılar yapıyor.

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