Avrupa'da sıcaklık 40 dereceyi aştı

Avrupa sıcak hava dalgasının esiri oldu. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer can kaybı ve orman yangını riskine karşı peş peşe uyarılar yapıyor.